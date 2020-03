Borrelli: 3.405 vittime in Italia, 427 in un giorno

Il numero dei guariti di oggi è di 415 che porta il numero dei totale dei guariti a 4440 persone. È di 4480, invece, l'incremento del numero delle persone attualmente positive. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 33.190. Di queste 14.935 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi. 2.498 sono in terapia intensiva pari all'8% del totale. Purtroppo oggi registriamo 427 nuovi deceduti.