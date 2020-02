Borrelli a SkyTg24: italiani in quarantena a Pratica di Mare

Quando partirà il volo che riporterà a casa i nostri connazionali? Nelle prossime ore, entro la prima serata di oggi, partirà qui da Roma e quindi poi, a seguire, arriverà in Giappone per riportare in Italia i nostri connazionali. Rientreranno molto probabilmente domani, a cavallo tra domani e dopodomani. Il tempo del volo, ci sono 13, 14 ore di volo. Questa notte abbiamo fatto partire un aereo dell'Aeronautica militare per portare medici e dispositivi per fare il test. In queste ore, proprio fra qualche minuto atterrerà in Giappone il volo aereo e inizieranno i test. Quando arriverà il Boeing nelle prossime ore saranno tutti quanti stati testati e potranno mettersi subito in viaggio senza perdere altri istanti. Quanti saranno i passeggeri? Dovrebbero essere in totale 56, 30 italiani e 26 cittadini europei che dovrebbero arrivare. È stata già decisa la struttura che ospiterà i nostri connazionali per la quarantena? Sì, è all'interno della base militare di Pratica di Mare. Io stamattina sono andato a visitare, è una struttura come quella della Cecchignola, molto accogliente. Adesso si stanno definendo gli ultimi preparativi per accogliere gli ospiti. Come si procederà per il rientro dal Giappone del passeggero italiano risultato positivo al coronavirus Covid-19? Si procederà in accordo con le autorità sanitarie giapponesi. Si vedrà se potrà viaggiare e quindi poi si organizzerà un volo eventualmente per andarlo a prendere, ma, come è stato anche detto, il Giappone è un Paese all'avanguardia anche sotto il profilo medico e quindi potrebbe usufruire delle cure direttamente in Giappone.