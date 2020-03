Borrelli: al 17 marzo 345 decessi in più, +2.989 contagi

Oggi registriamo 192 persone guarite in più, che porta a 2.941 le persone guarite. Per quanto riguarda le persone attualmente positive, registriamo un incremento di 2.989. Il numero delle persone positive complessivamente è 26.062. Le persone attualmente in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi è di 11.108 e le persone che sono in terapia intensiva 2.060, sempre il 10% del totale. Questa sera registriamo, purtroppo, ancora 345 deceduti per un totale di decessi di 2.503. Oggi è proseguita l'attività di alleggerimento degli ospedali della Lombardia ad opera della Centrale Remota di Soccorso Sanitario, la CROSS. Il numero dei pazienti complessivamente evacuati dalla Lombardia e distribuiti sugli ospedali delle altre regioni è di 50 con un numero di 3 in più rispetto a ieri.