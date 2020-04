Borrelli: Doveroso prevedere un prezzo massimo mascherine

Sappiamo tutti che le mascherine sono un bene prezioso e come avviene nelle normali leggi del mercato, quando la domanda, schizza verso l'alto e l'offerta è limitata, il prezzo si forma a un valore più elevato. Credo che sia necessario e doveroso, ed è una valutazione politica, quella di prevedere un prezzo massimo per tipologia di mascherine, per evitare che ci possano essere dei fenomeni speculativi che voi stessi avete potuto constatare e avete documentato anche in alcuni vostri articoli o da notizie che noi, tutti quanti, abbiamo potuto constatare.