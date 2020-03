Borrelli: in fabbrica maschera se impossibile distanza

Sulle fabbriche e sulla filiera produttiva, come quella della filiera dei servizi essenziali, lo stesso comitato tecnico-scientifico - ieri sera vi avevo parlato dell'uso delle mascherine - si è pronunciato oggi. Mi auguro tra oggi e domani, mi auguro che insomma quanto prima possa esserci anche un provvedimento del Ministero della salute che chiarisce l'utilizzo delle mascherine. Il principio è: non c'è bisogno della mascherina se si mantiene quella distanza di un metro in caso di attività lavorative o di rapporti che si intrattengono.