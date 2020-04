Borrelli legge i dati su guariti e decessi del 23 aprile

I numeri di oggi sono particolarmente confortanti, per la prima volta il numero dei dimessi e guariti supera il numero dei nuovi casi riscontrati nel nostro Paese. I casi totali, infatti, sono 189 mila 973, con un incremento, rispetto a ieri, di 2 mila 646, mentre i dimessi e guariti sono 3 mila 33 in più rispetto a ieri, per un totale di 57 mila 576. Prosegue anche l'alleggerimento della pressione sulle nostre strutture ospedaliere, ad oggi, infatti, il totale delle persone attualmente positive è di 106 mila 848, con un calo rispetto a ieri di 851 pazienti e assistiti dal Servizio Sanitario Nazionali, di questi 2 mila 267 sono in terapia intensiva, quindi, 117 in meno rispetto a ieri e 22 mila 871 sono ricoverati con sintomi. Anche qui il numero è consistente, sono 934 in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, sono in totale, 81 mila 710, pari al 76 per cento dei pazienti complessivamente affetti da Covid. Oggi, registriamo 464 nuovi deceduti.