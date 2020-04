Borrelli: mascherine ci saranno per tutti

Io avevo detto che non indosso la mascherina, perché ovviamente le misure della distanziamento sociale, almeno negli ambienti in cui io mi trovo posso rispettarli. Ho detto che è importantissimo l'uso della mascherina lo voglio ribadire. Intanto voglio ribadire che l'ordinanza della regione Lombardia va rispettata, perché ovviamente un'ordinanza si rispetta. E' importantissimo l'uso delle mascherine, soprattutto in quei in quegli ambienti in cui non si riesce a rispettare in modo rigoroso la distanza e quindi in metropolitana, mezzi pubblici, nei supermercati. Nel nostro Paese si è avviato una fiorente attività di produzione di mascherine ad uso della popolazione. L'istituto superiore della sanità per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, ha ricevuto una serie di richieste che vanno autorizzate. Per la mascherina a uso della popolazione non ci sono particolari formalità e su questo ci può spiegare meglio lui. Quindi io credo che le produzioni che si sono avviate, consentiranno di rendere possibile la fornitura delle mascherine a tutta la popolazione.