Brusaferro: 70mila tamponi al giorno, vanno mirati meglio

Il tutto è evoluto nel corso del tempo. In questo momento noi siamo forse uno dei paesi che fa più tamponi al giorno al mondo, perché siamo oltre i 70 mila. Certamente oggi alcune categorie, come il personale sanitario, sono persone che vengono tamponate periodicamente proprio per garantire la loro sicurezza. Siamo però anche un Paese che fa tantissimi e il numero dei tamponi positivi è molto basso, che ci pone probabilmente anche un tema di appropriatezza. Credo che in questa fase storica sia molto importante invece investire certamente nel personale sanitario - determinati contesti sono da proteggere quindi non mettiamo in dubbio questo argomento - però su 70 mila credo che un'attenzione particolare a investire i tamponi disponibili sui contatti e sui contatti stretti sia in qualche modo la priorità.