Brusaferro (Iss) sull'uso delle mascherine all'aperto

Come dicevamo prima, dei sistemi di protezione delle vie respiratorie, le mascherine per la comunità, possono essere misure che ci aiutano a recuperare una dimensione di normalità, sapendo, però, che dobbiamo sempre aver presente l'andamento dei casi e sappiamo anche questo andamento è diverso, nelle diverse zone del Paese, quindi dovremo avere sempre più una capacità di intervento in maniera precisa, in funzione dell'evoluzione dell'epidemia. La logica è: proviamo delle misure, misuriamo l'effetto che ottengono, se, come auspichiamo, ottengo degli effetti sostenibili rispetto al nostro servizio sanitario, rispetto alla circolazione del virus, procediamo con ulteriori misure. L'obiettivo è arrivare in prospettiva ragionevole, non infinita, verso ulteriori misure che ci consentano di recuperare tutti i gradi di libertà che riusciamo a recuperare.