Brusaferro: Lombardia zona rossa? Stiamo valutando

La realtà della regione Lombardia è una realtà particolare. In questo momento i dati mostrano come c'è un incremento in alcune aree più che in altre, ma comunque nella regione Lombardia, di casi positivi, o di casi. La regione Lombardia ha sottoposto questo tipo di problematica e anche i dati confermano questo tipo di crescita. Il Comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire e per eventualmente suggerire dei comportamenti o delle misure da adottare . E' in fase di discussione e di analisi.