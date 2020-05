Brusaferro: per valutare effetto riaperture, almeno 7 giorni

C'è l'apertura di lunedì, l'impatto che avranno lo vedremo dopo 5, 7, 8 giorni, quindi lo possiamo vedere a comincia dalla prossima settimana e l'impatto reale, se questo ha funzionato, lo vedremo nei ricoveri che possono avvenire dal 18 in poi. E' molto difficile avere dati in tempo reale e quindi anche le realtà di alcune regioni che possono aver anticipato possono essere dei test per vedere se poi nella loro realtà questo comporterà un aumento dei casi.