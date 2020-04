Brusaferro: riaperture vanno fatte con cautela

Qualsiasi azione di, chiamiamola: “apertura” possiamo fare, deve essere fatta con grande cautela, perché lo scenario di capacità di intercettare rapidamente e da un lato monitorare scostamenti o crescite tempestivamente, sono in qualche modo i due strumenti, le “bricole” se volete in qualche modo, che si dicono quale rotta dobbiamo seguire. Okay? Sono degli elementi importanti, solo attraverso questi due strumenti, noi siamo in grado di poter affrontare delle aperture per potere essere, ragionevolmente, certi, o comunque, monitorizzare il fatto che non saliamo di nuovo sopra R1.