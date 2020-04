Brusaferro: richiesta di riconversione produttiva

Molte aziende stanno aderendo di riconversione produttiva. Quello che queste aziende fanno, sostanzialmente, devono fare un progetto, autocertificare che garantiscono questi standard, dico quello di filtraggio ce ne sono anche altri, ma per praticità parlo del filtraggio. Devono avere delle prove che sostanzialmente questo filtraggio funziona, è pari alla soglia che viene richiesta dalla normativa internazionale, dopodiché vengono autorizzate a produrre e poi anche a commercializzare. In questo momento noi abbiamo autorizzato, oggi saranno 50 le aziende che sono state autorizzate a produrre. Nel momento in cui abbiamo le prove che il filtraggio è quello raccomandato, immediatamente diamo questa autorizzazione.