Brusaferro spiega la app

È uno strumento che velocizza o che dà una mappa più completa, ma è il contact tracing già adesso avviene, noi stiamo già lavorando, credo tra poco avremo anche un corso specifico per tutto il personale sanitario per fare il contact tracing, perché quello è il punto chiave. Il tema della volontarietà o non volontarietà è un problema anche di inquadramento della nostra Costituzione di diritto, quindi è un tema su cui noi non entriamo, credo che ne dobbiamo usare degli strumenti che mantengano, in qualche modo… dobbiamo affidarci ai giuristi, alle persone esperte di questo argomento. Quindi costruire dei sistemi che siano, diciamo, compatibili col nostro sistema giuridico, col nostro sistema di libertà e di autonomia. Questo è il tema credo che… la risposta che posso darle, da medico ovviamente, sapendo che però ci sono colleghi e fior fiore di persone che stanno facendo ragionamenti adeguati su questo tema qui. La sfida però è quella lì, dobbiamo certamente fare in modo di tracciare le persone e, compatibilmente con la disponibilità dei test, cercare di fare… però anche in questo caso la disponibilità del test certamente potrà essere - parliamo dei tamponi – potrà essere un sistema che ci aiuta, però comunque il sistema qualora anche non ci fosse il test, il ragionato va fatto. Questo è il tema, perché poi quella è la misura, un contatto stretto, deve stare in isolamento.