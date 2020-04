Brusaferro: trend nazionale decrescente

Ci racconta di 160.000 persone risultate positive ai tamponi, ci racconta di persone con dei sintomi che stanno riducendosi e ci racconta anche di una curva di positività che è in fase decrescente a livello nazionale. Ci racconta sempre una storia di un Paese che ha zone diverse, con livelli di intensità di circolazione del virus diverse e che si mantengono tali. Credo ci racconta anche il fatto che l'adozione di alcune misure, delle misure restrittive, quelle che vanno sotto il nome di lock down, in tutto il Paese, ha consentito di limitare certamente la circolazione in molte aree del Paese.