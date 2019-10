Bus pieno di studenti fuori strada, 7 feriti

Quando si è ribaltato, ho visto che il vetro si è frantumato e mi stava anche venendo contro. C'era anche a fianco un mio amico. Io e lui ci siamo coperti e ci siamo aggrappati al sedile. Alcuni sono usciti anche dal finestrino, che era già stato rotto. Invece io sono uscito dalla porta. Andrea ha 14 anni e si trovava sul pullman di linea della ditta Stav che è uscito fuori strada sulla Statale 527 a Besate, nel milanese. A bordo, assieme a lui, c'erano altri suoi compagni di scuola che hanno vissuto quegli attimi di paura. Stavano tornando a casa. Il mezzo stava percorrendo la tratta Abbiategrasso - Motta Visconti. Questa è la strada dove è avvenuto l'incidente. Il pullman ha iniziato a uscire fuori strada laggiù, dove c'è il camioncino bianco e poi ha percorso diversi metri in bilico su un fianco, fino a finire in quel fossato, laggiù in fondo. Sette i feriti lievi, quasi cinquanta i passeggeri che si trovavano sul pullman, molti dei quali studenti liceali. A dare l'allarme uno di loro, che ha chiamato con il telefonino il 118. Subito sono arrivati i soccorsi. A causare l'incidente forse è stata un'auto che avrebbe invaso all'improvviso la carreggiata del pullman e l'autista, per evitare l'impatto, sarebbe finito così fuori strada. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso. I Carabinieri sono intervenuti sul posto. L'uomo alla guida è stato trovato negativo all'alcoltest. Per gli abitanti del posto questa strada non è sicura "perché", dicono, "è troppo stretta per il passaggio di camion e di pullman" e incidenti del genere, come riferiscono, si sono già verificati altre volte.