Carabiniere ucciso, Gip convalida il fermo dei due americani

Restano in carcere Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due cittadini americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il gip di Roma Chiara Gallo ha convalidato il fermo, così come sollecitato dalla Procura di Roma. Nell'interrogatorio di garanzia in carcere i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Sono accusati di concorso in omicidio aggravato e tentata estorsione. Uno dei due californiani ha confessato di aver accoltellato otto volte il vicebrigadiere. Dalle analisi del suo sangue emerge l'uso di psicofarmaci: quella notte avevano bevuto alcolici. Nell'attesa che si sciolgano i dubbi che ancora restano, come ad esempio sulla dinamica, sul proprietario dello zaino rubato e sull'intervento dei Carabinieri quella notte, il comando generale dell'arma apre un'indagine interna sulla foto di uno dei due californiani ammanettato e blindato nella caserma dei Carabinieri, mentre attende di essere interrogato. La foto della sciarpa grigia, a mò di benda a coprire gli occhi, inviata nella chat interna dei militari e finita in rete, provoca rabbia e fa scoppiare il caso.