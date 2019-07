Carabiniere ucciso, la notizia sui media USA

La vicenda dei due 19enni fermati a Roma per l'omicidio del vicebrigadiere Rega rimbalza su tutti i media americani. "La narrativa è per ora dettata dalla polizia" racconta la corrispondente della CNN da Roma, constatando come sulla vicenda ci siano ancora molti punti da chiarire. "Aspettiamo di sentire anche la versione dei legali dei ragazzi" conclude la giornalista. Sugli schermi delle maggiori reti televisive si susseguono le immagini del carabiniere morto, del luogo dell'omicidio, del carcere romano in cui i due americani sono rinchiusi. Il corrispondente della NBC da San Francisco dice di essere riuscito a parlare con la mamma di Lee Elder, il principale sospettato dell'omicidio. "Una donna distrutta dal dolore" racconta il cronista, e tutti i media riportano un comunicato della famiglia Elder: "Siamo scioccati e sgomenti per quanto accaduto." si legge "Esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia del brigadiere". I genitori del ragazzo dicono poi di non essere riusciti a parlare con il figlio e aggiungono "chiediamo il rispetto della nostra privacy durante questo momento difficile". E sempre da San Francisco, la città di residenza di due ragazzi americani, non mancano interviste ad amici e conoscenti della famiglia Eldar. "Spero davvero che gli investigatori vadano a fondo in questa storia e spero con tutto il cuore che ci siano delle parti del puzzle mancanti, che ancora non sono uscite fuori. Non posso dire di aver notato nulla di strano in lui francamente". In un lungo commento, il New York Times ricorda invece la vicenda giudiziaria di Amanda Knox, che in Italia prima fu condannata e poi assolto per l'omicidio di Meredith Kercher. I media americani scavano anche nella vita privata dei due ragazzi, entrambi diplomati in una delle migliori 100 scuole superiori della California. "Siamo sconvolti" fa sapere l'istituto, che descrive i due ragazzi come due studenti assolutamente normali. Su Istagram Lee Elder si fa chiamare King of Nothing, il re del nulla, e nella sua biografia aggiunge "la morte è assicurata, non la vita".