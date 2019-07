Carabiniere ucciso, la vicina di Elder: "bravissimo ragazzo"

Conosco bene Elder, Finnegan è stato arrestato per aver ucciso un carabiniere? Non ne sapevo niente. Sto per svenire. Sono sconvolta. Conosco Finnegan da quando è nato, sono sotto shock. È un bravissimo ragazzo, uno dei vicini migliori che ci siano. Non me lo sarei mai aspettato, non l'ho mai visto violento, io non ci credo, di certo io non ero lì, ma non me lo immagino a fare una cosa del genere.