Carabinieri ucciso, le reazioni dagli Usa

Dalla CNN al New York Times, dal Washington Post al Los Angeles Times: intollerabile, scioccante, illegale. L'immagine di Gabriel Hjorth, bendato e ammanettato, rimbalza su tutti i principali siti statunitensi che citano le autorità italiane e parlano di atto illegale. Mentre da oltreoceano nuovi dettagli emergono sulla personalità e sulla formazione dei due giovani. Nati e cresciuti nella Bay Area di San Francisco, provenienti da famiglie facoltose, i due ragazzi si diplomano alla Tamalpais High School, una delle migliori cento scuole superiori della California. Qui si conoscono e qui iniziano a frequentarsi. “L’ho sempre visto un po' strano, ma mai in modo così grave. Credo facesse uso di droghe, non ne sono sicuro, ovviamente, ma mi dava questa impressione”. È così che uno studente proprio di quella scuola, descrive Gabriel Hjorth. “Non me lo sarei mai immaginato, quando l'ho saputo sono rimasto sconvolto. Che un ragazzo che veniva nel mio stesso campus avesse fatto una cosa del genere è stato uno choc per tutti noi”. C'è stupore e incredulità, così come nella testimonianza della vicina dell'altro ragazzo, Finnegan Elder, considerato l’autore materiale dell'omicidio. “Conosco fin da quando è nato. Sono sotto choc. È un bravissimo ragazzo, uno dei vicini migliori che ci siano”. Tutti i media americani riportano un comunicato della famiglia Elder: “Siamo scioccati e sgomenti per quanto accaduto” si legge “Esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia del Brigadiere” aggiungendo di non essere riusciti a parlare con il figlio, quel ragazzo che su Istagram si fa chiamare “King of Nothing” “Il Re del nulla”, “La morte assicurata, non la vita” descrive nella sua biografia, una frase che ora appare più che mai inquietante e profetica.