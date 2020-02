Carnevale Sciacca, bimbo di 4 anni muore cadendo da carro

È caduto da un carro allegorico durante la sfilata del venerdì Grasso al Carnevale di Sciacca, uno dei più importanti e seguiti della Sicilia. Ha sbattuto la testa sull'asfalto ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima di questa tragedia, un bambino di appena quattro anni. Durante la sfilata dei carri, mentre uno di questi era fermo, il padre del piccolo ha deciso di metterlo sopra per scattare una foto ricordo. All'improvviso il carro trainato da un trattore si è mosso per continuare la propria sfilata e il bambino ha perso l'equilibrio, cadendo pesantemente sull'asfalto. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il piccolo è stato portato d'urgenza all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, ma lì i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'autista del trattore che trainava il carro, una volta resosi conto di quello che era successo, è stato colto da malore e portato anche lui in ospedale. La festa al momento è stata sospesa. La Procura intanto ha aperto un'inchiesta, per il momento contro ignoti. Le indagini sono state affidate alla polizia, che sta raccogliendo le testimonianze delle tante persone presenti ieri lungo il tragitto e sta visionando le immagini filmate per chiarire l'esatta dinamica di questa tragedia.