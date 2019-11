Caso Cucchi, il legale: non dimenticheremo perizie sbagliate

Io credo che ci sia voluto troppo tempo, però oggi è una giornata veramente storica e molto particolare per noi. Non dimenticheremo mai quelle perizie sbagliate! Non dimenticheremo mai che si è affermato che Stefano Cucchi era caduto! Non dimenticheremo mai che si è affermato che Stefano Cucchi era morto di fame e di sete! Questo noi non lo dimenticheremo, era morto da solo, che poteva anche non essere ricoverato in ospedale, poteva stare anche a casa e sarebbe morto comunque! Questo noi non lo dimenticherò!