Caso Ilva, Confindustria: garantiremo presidio responsabile

Il presidio continua. L'impegno di Confindustria è quello di garantire un presidio responsabile. Quello è il motivo per cui Confindustria si è impegnata in questi giorni. E' riuscito totalmente, parzialmente, ma l'impegno di Confindustria è quello. Ovviamente, non di ledere le aspettative degli imprenditori delle aziende presenti, ma di tutelare le aspettative degli imprenditori e, evidentemente, di garantire le funzionalità minime - messa in sicurezza e quant'altro - dello stabilimento, per cui responsabilità!