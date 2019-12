Cenone Capodanno, Coldiretti: spesa di 94 euro a famiglia

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Pochissime le ore che mancano al 2020 ma anche al fatidico cenone che ci porterà direttamente nel nuovo decennio. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè per festeggiare al meglio più di sette italiani su dieci consumeranno cenone di fine anno nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi, per una media complessiva di nove persone, destinando così 94 euro in media a ciascuna tavolata con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno. Protagonisti indiscussi del menù? Lenticchie, cotechino e zampone. Le prime perché secondo alcune credenze portano fortuna e le tradizioni si sa, bisogna rispettarle. Tra le più note quelle della Castelluccio di Norcia IGP, ma anche quelle inserite nell'elenco delle specialità tradizionali nazionali. Insieme a fortunato legume, sul 67% delle tavole, ci saranno cotechini e zamponi. Secondo Coldiretti ne saranno serviti circa sei milioni di chili, con una netta preferenza per i primi, siano essi certificati ma anche di produzione artigianale, magari acquistati direttamente dagli allevatori nei mercati o nelle botteghe di Campagna Amica. Non solo carne però sulle tavole degli italiani, forte anche la presenza del pesce nazionale come alici, vongole, sogliole, triglie e seppie. E per brindare? Tante bottiglie di spumante prodotto immancabile per nove italiani su dieci. Non ci resta che dire: “Buon Anno”.