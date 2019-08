Cerciello Rega in servizio, ma caso ancora oscuro

Mario Cerciello Rega era al lavoro quando è stato ucciso. Lo dicono le relazioni di servizio e i turni di quella notte, passati al setaccio dagli inquirenti, eppure ancora una serie di elementi non torna, a parte la strana dimenticanza della pistola da parte del vice brigadiere, e allora la procura continua a cercarne altri. Ha acquisito i tabulati telefonici di quella sera tra tutti i protagonisti della vicenda, Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale, in servizio con lui, i due giovani americani finiti in carcere ma anche il pusher che a Trastevere ha venduto loro aspirina al posto di coca e Sergio Brugiatelli, che li aveva accompagnati da lui e che ha chiamato i militari dopo essere stato derubato del borsello dai ragazzi. Si mira a ricostruire ogni contatto e la cronologia esatta degli eventi che hanno preceduto l'omicidio, si continuano quindi ad analizzare anche i video delle telecamere di sicurezza dei due quartieri teatro della vicenda, tra i quali, però, manca proprio quello della colluttazione. Ventiquattro minuti di buco tra l'uscita dei due giovani dal loro hotel alla morte, a soli 50 metri da lì, di Mario colpito da 11 coltellate al tronco, quella mortale da dietro fino a perforare lo stomaco, che restano avvolti dal buio. A breve saranno sentiti come persone informate sui fatti anche i 4 carabinieri che erano a Trastevere, liberi dal servizio, ma che hanno condotto un piccolo blitz antidroga infruttuoso, uno dei quali contattò poi direttamente Varriale perché li raggiungesse sul posto, è anche lo stesso Varriale sarà riascoltato, per finalizzare il suo racconto. Intanto i legali di Gabriel Natale Hjorth, accusato di concorso nell'omicidio, hanno presentato istanza di scarcerazione al riesame, mentre Finnegan Lee Elder, il reo confesso, ha ricevuto a Regina Coeli la visita del padre Ethan ieri e anche questa mattina.