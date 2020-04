Conte: "Inizia la fase 2, mantenere distanze o curva risale"

Questo è grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta, addirittura, sono stati dei momenti in cui l'epidemia sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti, da nord a sud, forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase 2 la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese, dobbiamo dirci chiaramente questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo, dobbiamo affrontarlo, però, con metodo e con rigore. Nella fase 2 quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza, sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi, se vuoi bene all'Italia devi evitare il rischio che il contagio si diffonda. Come lo può fare. Non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare le distanze di sicurezza almeno un metro. Questo è fondamentale e guardate, anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti perché bisogna rispettare questa precauzione. Teniamo conto che gli scienziati e gli esperti ci dicono che almeno 1 contagiato su 4, la causa di questo contagio è nelle relazioni familiari. Vogliamo tutti che il Paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è non ammalarci e la distanza sociale. Se non rispettiamo quindi la distanza, se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà e potrà andare fuori controllo. Aumenteranno i nostri morti, i nostri defunti, e avremo danni veramente a quel punto, irreversibili per la nostra economia. Se ami Italia, permettetemi di dirlo, mantiene le distanze.