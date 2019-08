Corinaldo, banda dello spray accusata di omicidio

Usavano lo spray per stordire le vittime e poi derubarle, ciascuno con un ruolo ben preciso per procurarsi orologi, monili d'oro, collane e preziosi strappati, rubati a ignari avventori delle discoteche del centro e nord Italia durante i concerti di musica trap. Lo hanno fatto anche la sera tra il 7 e l'8 Dicembre nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, scatenando il panico tra i ragazzi arrivati al concerto del trapper Sfera Ebbasta. Cinque le vittime della banda dello spray, in quell'occasione due derubate dopo esser state stordite, impaurite dal peperoncino che ha scatenato la ressa e il panico. Un ragazzo è stato scippato mentre stava salvando un altro dal crollo della pensilina, riferiscono gli investigatori. A scatenare il panico alla base della tragedia di Corinaldo dunque lo spray al peperoncino usato per rubare. A inchiodare i giovani alle loro responsabilità il DNA lasciato su una bomboletta spray urticante ritrovata nel locale, grazie al lavoro dei Carabinieri del Ris di Roma, i tabulati telefonici, le intercettazioni e il loro alto tenore di vita. Disoccupati avevano abiti e auto costosi, i furti rendevano circa 15000 euro al mese. I giovani dai 19 e 22 anni sono tutti della provincia di Modena e sono stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata a furti, rapine e ricettazione. Sei di loro sono ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale. Ci sono stati accertamenti fondamentali compiuti dal Ris che ha verificato la presenza di residui capsaicina all'interno del locale, in prossimità dell'uscita dalla quale il principale deflusso dei giovani, che poi hanno fatto ingresso nella rampa di accesso, dove sono accaduti i tragici fatti della sera di Corinaldo. L'utilizzo della sostanza urticante è stato senz'altro la causa scatenante dell'esodo dei giovani dal locale, hanno però concorso anche le carenze strutturali del locale, la gestione dell'evento in quanto è stata accertata la presenza di circa 1200 persone e la carenza di presidi di sicurezza che avrebbe dovuto in condizioni diverse appunto consentire un'ordinata gestione anche di questi fatti. Individuati i responsabili del panico scatenati in discoteca, resta comunque in piedi l'indagine sulle responsabilità dei proprietari e degli amministratori. Diciassette gli indagati nell'indagine per concorso nell'omicidio colposo plurimo aggravato e disastro colposo.