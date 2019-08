Corinaldo, Ris: Dna su bomboletta spray

Abbiamo acquisito una serie di campioni in modo tale da coprire tutta la superficie della discoteca. L'analisi di questi campioni, che è stata svolta con uno strumento come quello che vediamo qui, un gascromatografo, ha permesso di identificare le tracce delle sostanze irritanti capsaicina e diidrocapsaicina. Non ci siamo limitati soltanto all'identificazione e quindi alla determinazione di quello che era effettivamente successo all’interno della discoteca, ma abbiamo anche determinato la concentrazione di queste sostanze, quindi abbiamo potuto ipotizzare un’area da cui l'evento ha avuto origine. Come siete arrivati alla svolta delle indagini? Ancora una volta il DNA è stato preziosissimo? L’analisi genetica, insieme all’analisi delle impronte digitali fornisce sicuramente un contributo essenziale in molti casi giudiziari, perché è identificativa dei soggetti che si trovano su una scena del crimine. In questo caso è particolarmente complessa perché è un'analisi genetica su DNA da contatto, quindi quantità estremamente basse di materiale genetico, che vengono lasciate prevalentemente con maggiore sicurezza su superfici rugose, com’è stato in questo caso sulla bomboletta. Si parla di una macchia di sudore. Una piccolissima quantità di cellule dell'epidermide che vengono trasferite, attraverso il sudore, su ogni oggetto con cui veniamo in contatto. In questo caso siamo riusciti ad estrarre con una procedura complessa il profilo genetico, lo abbiamo inserito in banca dati DNA e abbiamo ottenuto un match positivo con un soggetto.