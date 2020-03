Cornavirus, Gallera: rallentano i contagi in Lombardia

Oggi nelle persone… i nuovi affetti… positivi al coronavirus sono 43.208. 1.047 in più rispetto a ieri. Ieri erano 1.154, quindi diminuiscono il numero dei positivi. le persone ricoverate 11.883, più 68. Ieri erano più 202. Quindi anche questo è un dato positivo. I dimessi 10.885, più 548. Ieri era un dato più alto, ma continua in maniera significativa il numero di chi era in ospedale e che viene dimesso. Quindi un bel segnale da questo punto di vista. Ad oggi abbiamo come totale di letti occupati per terapie intensive 1.473. Pensate noi avevamo 724 posti letto generali, sono arrivati a 1.600, di cui 1.473 occupati per pazienti Covid. Un lavoro incredibile.