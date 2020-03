Coronavirus, Sos Safari park Lago Maggiore Pombia

Giraffe e dromedari mangiano senza sosta e i rinoceronti ancora di più. Sei, sette chili di fieno al giorno, più frutta, verdura e integratori. Questa, è l'area in cui gli erbivori si muovono liberamente, siamo nel Safari Park - Lago Maggiore di Pombia, in Provincia di Novara, che ospita 400 animali. Gli effetti, indiretti, del Coronavirus, sono arrivati anche qui perché, dopo la pausa invernale, il Parco avrebbe dovuto riaprire a fine febbraio, ma per l'emergenza sanitaria non ha potuto. Senza gli incassi previsti, non è possibile mantenere gli animali ancora per molto, così, il Safari Park, ha lanciato a tutta Italia, questo sos. Chiediamo alle aziende derrate alimentari, dai supermercati e dalle aziende agricole, integratori, anche il gasolio per movimentare i nostri mezzi. Ai visitatori, chiediamo, pre-acquisto del biglietto: sos, ticket Safari Park, sul nostro sito. Come noi, altre strutture stanno soffrendo, vi chiediamo di entrare in contatto anche con loro e di capire come poter sostenere anche loro, perché hanno tutti bisogno di noi. In questo momento, le nostri cani, arrivano dalla Germania, abbiamo necessità per cui gli arrivi l'approvvigionamento continuo, ma frutta, verdura, pesce e integratori. Già, perché gli animali hanno bisogno di cure e cibo, in qualche caso, tanto cibo. Nel parco ci sono 6 tigri e 7 leoni, mangiano separatamente. In questo momento, stiamo assistendo, da questa posizione privilegiata, al pasto delle tigri. Questi sono gli animali mangiano di più, almeno 5 chili di carne al giorno. I lemuri, invece, sono più sobri e mangiano solo 300 grammi di frutta e verdura al giorno, ma qui ci sono anche 40 specie di uccelli, 2 esemplari dei 357 rimasti in tutto il mondo di asino somalo e tanti altri animali, anche loro in un momento complicato, come quello che stiamo vivendo, hanno bisogno d'aiuto. Che autonomia avete? Due settimane circa, sono due settimane, il tempo è stretto, molto stretto. Abbiamo bisogno dell'aiuto immediato delle aziende e delle attività, da tutta Italia.