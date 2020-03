Coronavirus, 8 marzo: 6.387 malati, 622 guariti, 366 vittime

Il bollettino di oggi vede 33 guariti in più. Il numero totale dei guariti è di 622 e registriamo 133 decessi. Il numero complessivo dei decessi è 366. La distribuzione è questa: 113 in Lombardia, otto in Emilia Romagna, uno nelle Marche, cinque nel Veneto, due in Liguria, due nel Lazio, uno in Puglia, uno in Friuli Venezia Giulia. Il numero complessivo dei pazienti positivi oggi incrementa di 1326. Siamo a 6387 pazienti positivi, di questi 2180 sono in isolamento domiciliare, 3557 sono ricoverati con sintomi, 650 sono ricoverati in terapia intensiva e sub intensiva.