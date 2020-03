Coronavirus, al Gemelli pazienti in isolamento su ambulanze

Signore e signori, questa è la situazione al Gemelli di Roma. Tutti i pazienti in isolamento nelle ambulanze. Potete vedere, tutti in isolamento. Ecco qua, tutte ambulanze in isolamento. Il paziente non può scendere perché non ci sono posti. Ecco, tutti dentro, luci notturne, tutti dentro. È questa la situazione al Gemelli di Roma. Non si capisce più nulla, non c'è posto, non si può entrare da nessuna parte, non ci sono posti per i pazienti. È questa la situazione al Gemelli di Roma, tutto intasato, tutti i pazienti in isolamento dentro le ambulanze.