Coronavirus, allo Spallanzani ricoveri in diminuzione

Dottore, qual è la situazione oggi? La situazione la possiamo leggere da questa lavagna che noi, io, insieme con i miei collaboratori provvediamo tutti i giorni ad aggiornare. Come vedete, abbiamo il numero totale dei nostri pazienti ricoverati. Abbiamo 195 pazienti covid positivi nelle degenze ordinarie e abbiamo 25 pazienti in terapia intensiva per un totale di 220 pazienti. Ecco, quindi qual è la buona notizia di oggi? La buona notizia di oggi è che sono meno tre i pazienti ricoverati rispetto a ieri che erano 223. Ecco, ci vuole spiegare anche la situazione rianimazione? Sì, la situazione della relazione è questa: noi abbiamo ad oggi un totale di posti letto disponibili di 25, che abbiamo tutti occupati, però, come sapete, nei prossimi giorni ne apriremo altri 10 e quindi arriveremo 35 posti letto. Dopodiché abbiamo due spoc che sono la struttura di Casalpalocco e la struttura del Celio. La struttura di Casalpalocco ha attualmente 12 posti letto, 11 sono occupati, 1 libero, il Celio ne mette a disposizione 9 e da stasera cominceranno ad essere disponibili. L'altra notizia positiva di oggi è che il poliziotto ricoverato qui allo Spallanzani dal 2 marzo si trova in degenza ordinaria. Questa è un'altra bellissima notizia. Il poliziotto che, insomma, versava in condizioni non molto buone, in condizioni direi assolutamente critiche ed era per questo stato anche intubato, è stato prima estubato ieri ed oggi, vivaddio, è in degenza ordinaria. Un'ultima cosa dottore, come procede la sperimentazione? La sperimentazione procede, voi sapete che già da tempo, con la coppia cinese, avevamo utilizzato… i nostri colleghi clinici avevano utilizzato il farmaco antivirale che era stato già utilizzato per l'HIV e per il virus ebola e abbiamo utilizzato per il nuovo coronavirus, con buoni risultati mi sembra, sulla copia cinese. Adesso i colleghi stanno utilizzando anche altri farmaci ad esempio, di intesa anche con ospedali non di Roma, per esempio, a Napoli, il farmaco che viene utilizzato normalmente, perché così in commercio utilizzato, per l'artrite reumatoide. È un farmaco assolutamente antinfiammatorio che speriamo dia buoni risultati come i farmaci antivirali. I risultati ovviamente non possiamo darli oggi che è ancora troppo presto. Abbiamo arruolato diversi pazienti alla fine, come dire, a valle della sperimentazione, saremo in grado di dare i risultati.