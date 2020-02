Coronavirus, ambasciatore Cina: "Basta con i pregiudizi"

In questi giorni si sono verificate delle aggressioni ai cinesi I cinesi in Italia non sono turisti, sono comunità cinesi. Vorrei invitare gli amici italiani a dare attenzione alla sicurezza dei nostri connazionali che vivono e lavorano in Italia, ad evitare i pregiudizi, anche aggressioni, insulti, minacce ai cinesi in Italia.