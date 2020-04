Coronavirus, Amendola: stiamo programmando gestione fase 2

Noi ovviamente usiamo come base, per le nostre scelte politiche, le indicazioni della comunità scientifica, di chi sta lavorando da giorni in maniera ininterrotta, a cui va il nostro ringraziamento per individuare non solo i dati, le curve del contagio e della guarigione. Ma per comprendere quelle che sono le indicazioni maggiori per i settori della società sono esposti a questi enormi sacrifici. Quindi, sulla base di quello, il Governo, poi, ovviamente, farà una programmazione con uno spirito unitario, includendo anche altri soggetti che sono fondamentali per queste scelte: le autonomie locali, i soggetti sociali, per fare poi una programmazione che porti a determinate scelte che vengono chiamate, appunto, fase due.