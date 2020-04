Coronavirus, anche per i medici c'è il supporto psicologico

L'attivazione è data dal Covid-19, e questo è anche il motivo per cui è fondamentale, tra l'altro, il supporto psicologico. Sono tutti medici e psicologi che risponderono al numero verde 800 118 800 attivato dalla Regione Lazio per l'emergenza Coronavirus. Migliaia di chiamate ogni giorno per 24 operatori qualificati, impegnati dalle 8:00 di mattina alle 22:00. Da una parte abbiamo l'attivazione sintomatologica rispetto al Covid-19, dall'altra, in contemporanea, però è vero che l'isolamento va poi in qualche modo a rafforzare questo e, in altre personalità, attivare invece dei discorsi che erano rimasti ancora latenti, adesso si stanno slatentizzando. Da una parte, dunque, il sostegno psicologico, dall'altra quello più pratico a chi, ad esempio, manifesta sintomi compatibili con Covid-19 o con chi è in isolamento fiduciario e teme di poter contagiare i propri familiari. Non sempre chiamano perché hanno dei sintomi, ma quanto, appunto, una preoccupazione che va oltre, per questo anche la necessità di collaborare e avvalerci di figure di professionisti esperti nella psicologia dell'emergenza. Personalmente ho amiche psicoterapeute, conoscenti che sono credo fondamentali. Abbiamo bisogno di di comprimere quella che è la pressione emotiva che ci ritroviamo a vivere ogni giorno. Medici, infermieri e operatori sanitari che hanno, dunque, necessita di condividere preoccupazioni comuni, legate all'emergenza. Tra le tante associazioni di volontariato, Pronto Soccorso per le famiglie, risponde anche a questa esigenza. Sono arrivate richieste da parte di operatori del settore sanitario, soprattutto, ecco, quello che ci rimandano è sentimenti di paura che riguardano appunto la paura del contagio, soprattutto nell'utilizzo dei dispositivi anche di protezione individuale, quindi durante i cambi. La paura, quindi, di contagiarsi e di essere poi, a loro volta, veicolo di contagio anche per i propri cari.