Coronavirus, Arcuri, servono ospedali Covid in tutta Italia

I posti in terapia intensiva che c'erano all'inizio di questa crisi sono aumentati in questi mesi dell' 82% in tutta Italia. Avevamo l'obiettivo di aumentarli solo del 50% presto li raddoppieremo. Ma questo non basta. La seconda fase della crisi, insieme ad una molteplicità di strumenti ulteriori che metteremo in campo, imporrà che ci siano su tutto il territorio nazionale, dove è possibile, degli ospedali interamente dedicati ai malati Covid. La prima esperienza sarà nell'ospedale militare del Celio, in cui con il Ministero della Difesa dalla prossima settimana cominceremo ad attrezzare dei posti letto in un luogo che sarà esclusivamente dedicato ai malati Covid. Crediamo e dobbiamo fare ogni sforzo perché ciò possa essere possibile anche in altri luoghi d'Italia nel più breve tempo possibile