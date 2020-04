Coronavirus, Arcuri: siamo contro speculazioni su mascherine

Durante le emergenze purtroppo le speculazioni si affacciano più insistentemente per cercare di insinuarsi nelle pieghe delle tragedie. Noi dobbiamo perseguire con ogni forza questi tentativi perché speculare è indegno sempre e delittuoso in una condizione come quella che stiamo vivendo. Io due giorni fa ho fatto un'ordinanza che permette alle farmacie di vendere le mascherine sfuse e permette ai cittadini di non essere costretti a comprarne una confezione, ma semplicemente a comprare quelle che gli servono. Questo è uno dei primi atti che poniamo in essere per contrastare la speculazione.