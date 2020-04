Coronavirus, ATS, Rsa: 1689 morti a Milano e nel lodigiano

Irregolarità in 27 Case di riposo del Pavese, centinaia di casi positivi al Covid al Golgi Redaelli Milano. 88 nuovi casi nelle RSA di Brescia e i decessi che aumentano giorno per giorno nelle tante residenze sanitarie assistite lombarde, ma non solo. Mentre i controlli dei Nas e le audizioni vanno avanti. Sono al lavoro gli inquirenti e sono al lavoro gli investigatori, e i numeri restano alti. 1689 decessi per Covid o sospetto Covid sono stati registrati nelle 57 Case di riposo di Milano e della Provincia di Lodi dal 20 febbraio al 15 aprile. Mancano ancora i dati degli ultimi giorni. L'agenzia di tutela della salute di Milano che aveva il compito di sorvegliare sulle disposizione della Regione Lombardia che con l'ordinanza dell'8 marzo ha consentito l'accesso ai pazienti Covid in dimissione nelle Rsa, ha sentito in audizione i medici del Pio Albergo Trivulzio, dove si contano 200 morti e dove i lavoratori hanno lamentato e denunciato la mancanza di mascherine e il non aver isolato i pazienti con sintomi sospetti o positivi. Due punti su cui si concentrano le indagini su tutte le Rsa della Regione. Intanto il comitato giustizia e verità dei parenti del Pio Albergo Trivulzio torna a chiedere il Commissariamento della struttura che da almeno 5 giorni non pubblica più il bollettino sulla situazione dei malati. Secondo alcuni lavoratori la situazione dentro resta grave. Gli anziani continuano a morire. E proseguono ancora gli spostamenti dei pazienti tra i vari reparti. Ad ammalarsi sono anche operatori e infermieri. E mentre sono almeno 20 i filoni di indagine aperti dalla Magistratura su altrettante strutture, epidemia colposa e omicidio colposo, le accuse ipotizzate dagli inquirenti, si va avanti con l'acquisizione di atti e cartelle cliniche. La maggior parte dei decessi si conta nelle strutture per anziani, ha chiarito anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità.