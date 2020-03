Coronavirus, bollettino della protezione civile del 26 marzo

I dati di oggi ci dicono che abbiamo 999 guariti che porta il totale dei guariti a 10.361. Il bilancio è di 400… Scusate, purtroppo, il telefono… Scusate. 4.492 l'incremento delle persone attualmente positive. Il totale dei positivi è 62.013. 33.648 sono le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 3.612 sono in terapia intensiva. Abbiamo… registriamo purtroppo 662 nuovi deceduti. Alcune informazioni relative al conto corrente destinato al Dipartimento della Protezione Civile, il saldo del conto corrente ammonta a 52.161.000 euro. È un'informazione relativa all'operazione di invio di medici, di specialisti nelle zone più colpite del nostro Paese. È in partenza, fra mezz'ora dall'aeroporto di Pratica di Mare un aereo con il primo contingente di medici destinati a Bergamo, Brescia e Piacenza. Questo è il primo contingente di medici che abbiamo, come sapete, reclutato con questo appello che è stato fatto in tutto il Paese, che ci ha dato una adesione piuttosto importante. Contiamo di dare continuità all'invio di medici nei giorni a venire. Mentre da oggi sarà aperto un analogo appello per il reclutamento di infermieri. Infermieri per il Covid che sarà on-line a partire dalle ore 20 di questa sera. L'indirizzo è: infermieripercovid.protezionecivile.it Quindi nei prossimi giorni auspichiamo di poter selezionare anche un numero importante di infermieri che in supporto ai medici che stanno… che sono in partenza e che partiranno, possano dare un contributo importante a tutti i colleghi che vivono da molte settimane lo stress e il carico di lavoro che tutti voi ben conoscete.