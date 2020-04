Coronavirus, bollettino protezione civile 15 aprile

Per quanto riguarda i dati, ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 105.418, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture sanitarie per quanto riguarda gli ospedalizzati, infatti i pazienti in terapia intensiva sono 3.079, 107 in meno rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati con sintomi sono 27.643, 368 in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 74.696, il 71% del totale dei pazienti positivi. Il numero dei deceduti purtroppo oggi è di 578 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale a 38.092, 962 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo registriamo 12.118 volontari e a loro si aggiungono le forze dell'ordine, le forze armate, i vigili del fuoco, le strutture operative e il personale sanitario che è impiegato nelle diverse strutture. Le tende utilizzate per il pre-triage al di fuori degli ospedali sono 835 e 151 sono le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Per quanto riguarda le somme raccolte sul conto corrente del Dipartimento della Protezione civile aperto per raccogliere le donazioni, siamo arrivati a un valore di 125.522.639 euro. Ad oggi sono stati spesi più di 31 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ventilatori. Poi voglio dare notizia della partenza domani del terzo contingente di medici, quelli che hanno risposto al nostro bando per formare la task-force. Saranno 71 i medici che saranno impiegati nelle regioni maggiormente colpite, a partire dalla Lombardia all'Emilia Romagna, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, le Marche, l'Abruzzo, la Liguria e la Provincia autonoma di Trento. Al momento il numero dei medici impiegati della nostra task-force sono più di 200, così come sono più di 200 gli infermieri che abbiamo inviato nelle regioni che hanno maggiore bisogno di personale sanitario.