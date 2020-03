Coronavirus, bollettino Protezione civile del 27 marzo

Oggi nel quotidiano resoconto sull'andamento quantitativo dell'emergenza i guariti sono aumentati di 589 e sono in totale 10.950. Purtroppo le persone decedute sono 969 di cui 50 sono relative a ieri, a causa di una errata contabilizzazione di una Regione. Il totale dei nostri cittadini attualmente positivi e 66.414, di cui il 6%, cioè 3.732, in terapia intensiva. Ad oggi, con il sistema CROSS della Protezione Civile abbiamo trasferito 75 pazienti dalla Lombardia in altre regioni che hanno una maggiore disponibilità di posti in terapia intensiva e possono concorrere a decongestionare la Regione italiana che, come sapete, è quella maggiormente afflitta dalla gravità di questa emergenza.