Coronavirus, bollettino Protezione civile del 31 marzo VIDEO

Partiamo dai dati di oggi. Oggi il totale delle persone attualmente positive è di 77.635 con un incremento di 2.107 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.023 sono in terapia intensiva. 28.192 sono ricoverati con sintomi. Mentre la maggior parte 45.420, il 59% del totale, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo, purtroppo, ancora 837 nuovi deceduti. Il totale guariti complessivamente è di 15.729. Rispetto a ieri le persone guarite sono 1.109 in più. Per quanto riguarda i dati della Cross della Centrale di Soccorso Remoto Sanitario ad oggi sono stati trasferiti 96 pazienti, il numero rispetto a ieri è di due. In totale sono 56 pazienti affetti da coronavirus e 40 non affetti dal coronavirus.