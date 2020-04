Coronavirus, Borrelli: 18.279 le vittime, 610 più di ieri

Ad oggi, il totale delle persone attualmente positive è di 96 mila 877, con un incremento di mille 615 pazienti in più rispetto a ieri. Di questi, 3 mila 605 sono in terapia intensiva. Va segnalata ancora la diminuzione del numero dei pazienti in terapia intensiva e in reparti di cura e di ricovero. Il numero dei pazienti in terapia intensiva diminuisce oggi, rispetto a ieri, di 88 unità. I ricoverati con sintomi sono 28 mila 399, anche qui abbiamo un valore negativo rispetto a ieri, diminuiscono di 86 rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati con sintomi. La maggior parte dei pazienti affetti da Coronavirus, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il totale dei pazienti in isolamento sono 64 mila 877, il 67 per cento del totale. Oggi, ad evidenziarci, ancora una volta, il calo di pressione nelle strutture ospedaliere è proprio questo dato che nel solo mese di aprile è cresciuto di 8 punti percentuali. Cosa succede? Cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare e diminuisce il numero delle persone che sono ricoverate in terapia intensiva o in reparti ordinari. Oggi registriamo, purtroppo, 610 nuovi deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 28 mila 470, mille 979 in più rispetto a ieri. Le nuove persone contagiate, rispetto a ieri, sono 4 mila 204 che portano a 143 mila 626 i casi totali, comprensivi quindi delle persone attualmente positive, di quelle decedute e delle persone guarite.