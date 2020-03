Coronavirus, Borrelli:188 deceduti in più, 67% con patologie

Il numero dei deceduti è di 188. Il 98% dei deceduti da inizio dell'emergenza ha più di 68 anni e il 67% dei deceduti da inizio emergenza ha delle patologie pregresse. Per quanto riguarda le forze in campo, abbiamo oggi più di 4600 uomini. Rispetto a ieri quindi c'è un incremento di oltre 2100, per l'esattezza 2159, uomini e donne impiegati nelle attività di assistenza alla popolazione.