Coronavirus, Borrelli, 21.067 le vittime, 602 più di ieri

Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 104291 con un incremento di 675 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono infatti 3186 pazienti in terapia intensiva sono 74 in meno rispetto a ieri. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi sono 28011 con una diminuzione di 12 rispetto al numero di ieri. Mentre la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi sono 73094 il 70% dei pazienti positivi. Il numero dei morti registrato oggi è 602 nuovi deceduti il totale guariti sale a 37130. Il numero dei guariti oggi è di 1695 in più rispetto a ieri.