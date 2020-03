Coronavirus, Borrelli, 2.263 malati, 160 guariti, 79 morti

Partiamo sempre dal dato dei guariti, il totale dei guariti ad oggi � 160, con un incremento di 11 rispetto a ieri. Il totale dei deceduti che noi abbiamo registrato sui dati delle regioni � 79 complessivamente, quindi abbiamo avuto un incremento di 27 persone sul dato di ieri. 17 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 1 nel Veneto e 1 in Liguria. Il totale delle persone che sono attualmente positive e quindi contagiate dal coronavirus sono 2.263, di questi l'88%, poi avrete i dati di dettaglio, sono situati nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.