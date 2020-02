Coronavirus, Borrelli: 283 contagiati in Italia

Complessivamente registriamo 283 persone contagiate, 7 deceduti e 1 guarito. 283 di cui 7 deceduti e 1 guarito. L’incremento rispetto a ieri pomeriggio è di 54 unità. Lombardia: 212 persone contagiate, con un incremento di 40 unità, di cui vedo 112, 6 deceduti. Veneto: 38 unità con un incremento di 5 unità di cui una è deceduta. Emilia-Romagna: in totale 23 unità, con un incremento di 5 unità. Piemonte: 3 unità. È lo steso dato di ieri sera. Così come per il Lazio, 3 unità di cui una guarita. Le due unità sono le persone che sono ricoverate, i cittadini cinesi ricoverati all'Istituto Spallanzani. Toscana: 2 unità. Sicilia: 1 unità. È stata trovata positiva una signora che proviene dall'area della Lombardia. Per questa persona sono ancora in corso le ultime verifiche da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.