Coronavirus, Borrelli: continuate a donare il sangue

L'importanza di donare il sangue. In questo periodo si sta registrando una contrazione del fenomeno della donazione del sangue. Sappiamo che la donazione del sangue è fondamentale; la donazione del sangue avviene in assoluta sicurezza, quindi facciamo un appello a tutti, di continuare a donare il sangue, che è fondamentale per salvare le vite umane.