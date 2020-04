Coronavirus, Borrelli: mascherine? No se c'è distanziamento

Per quanto riguarda le mascherine, più che fare un discorso sulle mascherine, ritengo che dobbiamo adottare e saremo sempre più costretti ad adottare dei comportamenti di distanziamento sociale. Come vedete, non porto la mascherina, normalmente non lo porto, ma non perché voglio dire che la mascherina è inutile, cerco di rispettare le distanze e rispettare quelle regole di prudenza che sono state indicate dalla comunità scientifica, che sono state poi tradotte in regole di convivenza civile. Anche qui, sulle mascherine, non posso dirvi nulla allo stato attuale. Perché? Perché non sappiamo quella che sarà l'evoluzione e se sarà necessario o no indossare maschere. Oggi, non è necessario per chi riesce a tenere le distanze.